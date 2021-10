Pubblicità

Dai genitori di studenti che frequentano la scuola elementare Angelo Parla, arriva un appello per avere “un po di pulizia, credo ordinaria, davanti la scuola. E’ aperta da un mese e non è mai stato pulito il marciapiede. Per qualche residente della zona che ogni mattina porta il cane a fare i bisogni davanti al cancello sarebbe richiesta un pochino di civiltà perché i bambini devono fare lo slalom tra i bisogni. Siamo al degrado più assoluto”.