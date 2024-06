Pubblicità

Dopo lo svolgimento della prima prova degli esami di maturità, arriva una riflessione del professore Francesco Pira che in qualche modo in un suo recente libro aveva anticipato una delle tracce.

“Esami di maturità: la traccia C2 sembra essere uscita da un capitolo del mio libro “Figli delle app“… come è cambiata la scrittura da diaristica a social… – scrive Pira in un post – Nel mio peregrinare nelle scuole per conferenze, convegni e seminari avevo avvertito le studentesse e gli studenti del quinto anno. Mi sono testimoni”.