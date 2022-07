Pubblicità

Sono tanti gli studenti licatesi ad avere ottenuto il massimo dei voti dopo gli esami di maturità. Ecco i nomi scuola per scuola.

Al Re Capriata le operazioni relative agli Esami di stato si sono concluse nella giornata di sabato 09/07/2022.

Questi gli studenti che hanno ottenuto il massimo della valutazione:

• Per l’Indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali) del settore Economico:

1. Licata Giorgia (100/100 e Lode),

2. Riccobene Lorenzo (100/100),

3. Salamone Arcangelo (100/100),

4. Tardino Alessandro (100/100)

• Per l’indirizzo AFM (Azienda Finanza & Marketing) del settore Economico:

1. Tannorella Crocetta (100/100)

• Per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni del settore Tecnologico:

2. Alaimo Giuseppe (100/100 e Lode)

3. Amoroso Giuseppe (100/100)

4. Profeta Marika (100/100 e Lode)

5. Porrello Claudia (100/100)

6. Spina Fabrizio (100/100)

7. Vizzi Andreana (100/100)

Sanfilippo Marzia (100/100) e Lauria Antonino (100/100) 5 ATALA Vendita

Questi gli studenti diplomati con il massimo dei voti al Liceo Linares:

BALLACCHINO SOFIA 5A Classico 100/100

CONSAGRA ANGELA 5A Classico 100/100

CUSUMANO SELENE MARIA 5A Classico 100/100

DAMANTI FEDERICA 5A Classico 100/100

DI NATALE AURORA 5A Classico 100/100

FAZIO GIORGIA 10/09/2003 PALERMO 5A Classico 100/100

MULE’ LUS MARIA PIA 5A Classico 100/100

OLIVERI EVELYN 5A Classico 100/100 Con lode

PERITORE ISABELLA 5A Classico 100/100

SALAMONE GAIA MARIA5A Classico 100/100 Con lode

SAPORITO MELISSA 5A Classico 100/100

VINCENTI ELISEO 5A Classico 100/100

DI FRANCO ONOFRIO 5A Scientifico 100/100

IACONO SOFIA 5A Scientifico 100/100

MONTANA ALICE 5A Scientifico 100/100

AMATO CHIARA 5B Scientifico 100/100

ARROSTUTO GAIA 5B Scientifico 100/100

CASTIGLIONE GIADA 5B Scientifico 100/100

DI FRANCO ANGELO 5B Scientifico 100/100

LO GRECO BEATRICE MARIA 5B Scientifico 100/100

ANTONUCCIO JENNY 5B Scienze Umane 100/100

VACCARELLA SERENA 5B Scienze Umane 100/100

BRUNETTO MELISSA 5C Scienze Umane 100/100

CONSAGRA YLENIA 5C Scienze Umane 100/100

GIBALDI ROSAMARIA 5C Scienze Umane 100/100

Questi infine i maturandi con il massimo dei voti al Fermi.

Russotto Giovambattista della VA Pid 100 e Lode.

Angelo Ingiaimo Vincenzo VA PID 100 e lode.

ALESCI CAROLINA e AMATO CARMELA della VC TBS 1OO E LODE.

I 1OO.

Russello Paolo e Giordano Vincenzo VD TBS 100.

Bonafede Salvatore e Piccionello Alessia della VBPId.

Marotta Jasmine della VCTBS, Lus Kiara e Mule’ Lus Giuseppe della VA CAT

Teye Albert della V E TBS.