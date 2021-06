Pubblicità

Ottimo l’esito degli esami di Stato 2021 nei tre indirizzi – classico, scientifico e scienze umane – del liceo “Vincenzo Linares”: con il 100% delle promozioni, sono 130 i candidati che hanno conseguito il diploma al termine di un anno scolastico condizionato dall’emergenza sanitaria.

Nelle sette quinte del liceo ben 39 studenti hanno ottenuto il massimo dei voti, cinque di loro con lode. In una sola classe dell’indirizzo scientifico i cento sono stati dieci. Ancora eccellenze in una classe del liceo classico, in cui un terzo degli studenti ha conquistato il punteggio massimo, tre di loro con lode.

“Risultati così numerosi e brillanti – commenta la preside Rosetta Greco – premiano le competenze acquisite nel percorso formativo di cinque anni ma anche l’impegno, la diligenza, la responsabilità con cui studenti e studentesse hanno affrontato gli anni scolastici stravolti dalla pandemia Covid-19. Mi congratulo con i neo diplomati e auguro loro di realizzare ogni aspirazione, sia che proseguano negli studi sia che si inseriscano nel mondo del lavoro, e avere un futuro colmo di successi.

Spero davvero che la scuola abbia dato loro gli strumenti essenziali per essere cittadini consapevoli, capaci di comprendere e gestire il cambiamento e vivere nella società con atteggiamento critico e autonomo”.

“Non dimentico di ringraziare – conclude la preside – tutta la comunità scolastica del liceo “Vincenzo Linares” che, con professionalità e abnegazione, si mostra sempre attenta alla centralità della persona, sempre pronta a dare risposte efficaci alle sfide educative poste dalla modernità”.

Ecco tutti i nomi dei diplomati col massimo dei voti.

5^ A CLASSICO

BENNICI SALVATORE 100/100 e lode

CANTAVENERA DESIRE’ 100/100 e lode

CARACCIOLI KRIS 100/100 e lode

MONTANA GRETA 100/100

RICCOBENI SALVATORE 100/100

5^ B CLASSICO

IETRO ILARIA 100/100

TRUISI DORIANA 100/100

5^A SCIENTIFICO

ARNONE CHIARA 100/100 e lode

BENNICI VALENTINA 100/100

BOTTARO SIMONE PIO 100/100

LEONE IRENE PIA 100/100

MORELLO SIMONA 100/100

MUNDA LORENZO 100/100

TRAPANI VINCENZA MELISSA 100/100

ZIRAFI MORENA 100/100

5^ B SCIENTIFICO

BIANCHI ELEONORA 100/100

CASTIGLIONE ESTER 100/100

COMO ANDREA 100/100

CURELLA GIUSEPPE 100/100

FARACI LUCREZIA PIA 100/100

LAURIA MARTINA VENERE 100/100

MANCUSO SOFIA 100/100

MARRALI DANIELE ANGELO 100/100

SAVERINO DAMIANA 100/100

SCOPELLITI DEBORAH 100/100

5^ C SCIENTIFICO

CACI MARIACLARA 100/100

D’ORSI ANTONELLA 100/100

GRILLO GIOVANNI 100/100

LO VACCO AURORA 100/100

TABBI ANGELO PIO 100/100 e lode

VINCI DOMENICO 100

ZAPPULLA SIMONE 100

5^A SCIENZE UMANE

CUTTAIA FLAVIA 100/100

CUTTAIA SIMONA 100/100

FIORE ALESSIA 100/100

MASSARO CATERINA 100/100

5^B SCIENZE UMANE

CASISI MELANIA 100/100

INCORVAIA MARTINA100/100

LA SETA CRISTINA GIUSEPPINA 100/100