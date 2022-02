Pubblicità

“Ritorniamo molto amareggiati per quanto subito a Portici. Purtroppo due errori grossolani, troppo evidenti per non essere visti della terna arbitrale, hanno determinato il risultato.

Non voglio parlare di malafede, ma solo di incapacità. Non abbiamo nessuno strumento per far valere le nostre ragioni, ma saremo molto vigili sulle determinazioni che il designatore arbitrale riserverà nel proseguo del campionato al Sig. Acquafredda di Molfetta, insieme agli assistenti Lucio Mascali e Fabrizio Cozza, entrambi di Paola”.

Si allegano immagini del gol annullato sullo 0-0 e della convalida del secondo gol di una partita finita 2-1.

Inoltre, la punizione del gol annullato nasce da un fallo commesso all’interno dell’area di rigore.