Finanziamento Erosione costiera Playa, un intervento del gruppo consiliare Restart-M5S.

Oggi è sicuramente un bel giorno per la nostra comunità, apprendiamo con soddisfazione che la nostra città ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 4 milioni di euro per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera che tanti disagi e tanti problemi ha creato negli anni ai residenti del quartiere Fondachello Playa.

I risultati, quando arrivano, sono sempre il frutto di programmazione, lavoro ed impegno di tutti i soggetti chiamati a rivestire cariche politiche e ruoli di governo; ed è per questo che ci sentiamo di ringraziare l’Onorevole Cambiano per il costante impegno che ha manifestato per la risoluzione di questo problema, chiedendo in più occasioni (da ultimo in data 05/03/2025 l’interno del Governo Regionale.

A fronte di questo risultato ottenuto, il nostro impegno adesso è rivolto a chiedere ed ottenere che l’intero litorale licatese, che va da Falconara a Torre di Gaffe, venga messo in sicurezza, altrimenti si rischia soltanto di spostare il problema di qualche chilometro.

Oggi questo è l’unico commento politico che merita di esser fatto, mentre nessun commento merita il comunicato del Sindaco che, anziché tenere un atteggiamento istituzionale che mette insieme l’intera città e gli sforzi di tutti, approfitta per attaccare l’opposizione, colpevole a suo dire di denigrare l’amministrazione comunale con continue sollecitazioni e con continui atti politici.

Andiamo avanti, ed occupiamoci delle tante questioni ancora aperte, acqua e rifiuti su tutte, senza polemiche e ciascuno per il proprio ruolo e con il proprio modo di fare.

I consiglieri del gruppo Restart – 5 stelle