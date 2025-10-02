ADV

Un comunicato stampa del gruppo consiliare Lega.

Ancora una volta constatiamo con soddisfazione quanto il nostro partito sia concretamente presente sul territorio, offrendo risposte tempestive che contribuiscono a migliorare le condizioni della nostra amata città.

La Lega ha promosso un importante provvedimento che finanzia interventi per la messa in sicurezza del territorio e la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico. In particolare, per il Comune di Licata sono stati stanziati 4.263.980,00 euro per un intervento finalizzato alla mitigazione del rischio di erosione costiera nella località Plaia.

Queste risorse, messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentano un risultato concreto ottenuto grazie all’impegno della Sottosegretaria all’Ambiente, Vannia Gava, alla quale va il nostro sentito ringraziamento per l’attenzione e la vicinanza dimostrate al nostro territorio.

Siamo orgogliosi di far parte di una squadra che lavora con serietà e determinazione, capace di offrire soluzioni reali ai bisogni dei cittadini.

Lo dichiarano in un nota IL CAPOGRUPPO E I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LEGA LICATA Jenna Ortega, Vincenzo Graci, Giuseppe Federico.