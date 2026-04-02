Intervento mitigazione erosione coste – Località Playa – Comune di Licata Finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 4.263.980.

Importante passo avanti per la tutela del litorale di Licata. Il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, l’ing. S. Tumminello, ha comunicato che è stato ufficialmente finanziato l’intervento denominato “Mitigazione del rischio di erosione della costa – località Playa del Comune di Licata (AG)”.

L’opera, inserita nell’ambito delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l’anno 2025, è sostenuta dal Decreto Interministeriale n. 413 del 24 novembre 2025 e dal Decreto Direttoriale n. 377 del 15 dicembre 2025. Il finanziamento complessivo ammonta a euro 4.263.980.

Si tratta di un intervento strategico per il territorio Licatese, da tempo interessato da fenomeni di erosione costiera che mettono a rischio sia l’ambiente naturale sia le infrastrutture, le abitazioni private e le attività economiche locali. Le opere previste mirano a rafforzare la difesa del litorale, contribuendo alla salvaguardia delle aree più esposte e alla valorizzazione del patrimonio costiero.

“Il lavoro fatto – le parole del Sindaco Angelo Balsamo – ha prodotto i suoi frutti”.

“Un sentito ringraziamento è rivolto all’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, e al Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, ing. S. Tumminello – fa sapere ancora l’amministrazione comunale- nonché a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante progetto, per l’impegno e l’attenzione dimostrati nei confronti del territorio”.