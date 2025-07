Buone notizie sul fronte erosione costiera. Arrivano i fondi per interventi relativi alla mitigazione del rischio di erosione della costa in località Playa del Comune di Licata – Importo progetto €. 5.000.000,00. A darne comunicazione – dopo il recepimento del decreto assessoriale – è il sindaco Angelo Balsamo a nome dell’amministrazione comunale.

Premesso che:

• Con nota prot. n. 9212 del 25/09/2024 l’ A ssessore del T erritorio e A mbiente ha comunicato le determinazioni riguardanti l’attivazion e dell’Azione 2.4.1 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e al dissesto in aree demaniali del PR FERS Sicilia 2021-2027, avendo individuato priorità di intervento nelle aree costiere di Agrigento, Capitale della Cultura 2025;

• con nota prot. n. 2119 del 14/01/2025 il Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento dell’ A mbiente ha richiesto al Dipartimento Regionale T ecnico (DRT) di effettuare una ricognizione delle aree a rischio del litorale agrigentino e di predisporre le relative schede progettuali per la stesura dell’elenco degli interventi a valere sulla misura PR FERS Sicilia 2021-2027 – Azione 2.4.1 – interventi per il contrasto all’erosione costiera e al dissesto in aree demaniali, tra i quali è stato individuato l’intervento in epigarfe;

• con nota prot. 2138 del 06/05/2025 l’Assessore del Territorio ed Ambiente ha nominato il Dipartimento Regionale tecnico quale soggetto attuatore dell’intervento di contrasto all’erosione costiera in Località Plaia del Comune di Licata;

• con nota n. 58432 del 09/05/2025 l’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento è stato autorizzato per gli atti consequenziali;

• con D.D.G. n. 741/2025 del 09/05/2025 si è provveduto a nominare il RUP e il responsabile dei lavori individuando un funzionario direttivo del Genio Civile – Servizio di Agrigento per l’intervento in oggetto;

• in data 13/05/2025 è stato redat t o il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell’intervento di cui in oggetto ;

• in data 18/07/2025 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) relativo al progetto “interventi per la mitigazione del rischio di erosione della costa in località Plaia del Comune di Licata”

Ciò premesso è stato comunicato dalla Regione Siciliana Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 3 – Assetto del Territorio la valutazione positiva del progetto (DIP) e l’avvio della progettazione ai livelli successivi per consentire la realizzazione dell’opera.