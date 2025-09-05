In data odierna l’architetto Salvatore La Mendola, dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento, ha firmato lo studio preliminare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 14 luglio 2016.

“Si tratta di un atto fondamentale – dichiara l’On. Angelo Cambiano – perché lo studio preliminare è condizione indispensabile per l’eventuale ammissibilità a finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e tutela del nostro litorale. Dopo anni di immobilismo, finalmente si avvia un percorso concreto che potrà consentire di reperire risorse e dare risposte ad un territorio che da troppo tempo attende”.

Cambiano evidenzia come la Playa non sia l’unica area interessata: “L’intero tratto di costa che va da Torre di Gaffe a Falconara necessita di interventi strutturali, dalla difesa dall’erosione marina al ripristino delle condizioni di sicurezza. Lo studio firmato oggi rappresenta un primo, importante passo in questa direzione. È il segnale che le istituzioni possono e devono fare squadra per garantire futuro e dignità al nostro mare e al nostro territorio”.

Infine, l’On Cambiano rivolge un ringraziamento all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino: “Durante un mio intervento in Aula, l’assessore aveva già anticipato la disponibilità del governo regionale a valutare un primo intervento. In questo caso si è stati consequenziali, dimostrando che gli impegni presi possono tradursi in fatti concreti”.