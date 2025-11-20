Continuano gli interventi di ripristino sulla linea del metano a Palma di Montechiaro. Le squadre di operai stanno lavorando alacremente per riportare l’erogazione a un livello di efficienza in grado di alimentare il territorio. Secondo una prima ricostruzione, il danno sarebbe stato individuato nel tratto di rete che va tra Palma e Camastra. In alcune zone, l’erogazione è stata ripristinata, in altre si sta invece continuando a lavorare e l’intervento non può pertanto essere considerato concluso. L’evoluzione dell’intervento è monitorato costantemente dall’amministrazione Castellino.
Palma di Montechiaro Ripristino linea metano, interventi ancora in corso a Palma
Ripristino linea metano, interventi ancora in corso a Palma
