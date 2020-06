Chiarimenti in merito l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali. A richiederli, per mezzo di una nota indirizzata al Sindaco Galanti e alla Segreteria Generale, sono Roberto Lauria e Rino Cumbo dell’organizzazione sindacale UGL.

“Giungono lamentele sulla poca chiarezza e trasparenza dai lavoratori di codesto Comune circa la distribuzione dei buoni pasto – si legge in una nota -di competenza dell’ufficio risorse umane. Al fine di evitare malintesi e alimentare inutili pregiudizi, con la presente si chiede alle SS.LL., con cortese celerità, che vengano fornite informazioni chiare sull’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori. Nella fattispecie si chiedono chiarimenti in merito a: Periodo di riferimento a cui si riferisce l’erogazione dei buoni pasto;

Quantitativi dei buoni erogati a ciascun dipendente; Delucidazioni circa le incongruenze riscontrate nel sito Sodexo in merito al quantitativo dei buoni pasto accreditati”.