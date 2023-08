Pubblicità

Si chiama “Eredità e Valori” il nuovo lavoro della fotografa licatese Teresa Bontà. Un altro viaggio nelle tradizioni, vizi e virtù della società siciliana.

“Si ereditano beni mobili o immobili. Si ereditano anche dei debiti – la descrizione degli scatti – Tutto ciò che si eredita è sempre di una materia contabile. È possibile che non si possa ereditare, nemmeno dalle persone più care, un patrimonio che non sia venale? Fratelli di sangue cresciuti insieme possono diventare estranei dinnanzi al materialismo dimenticando quel legame viscerale che tutto supera quando si è piccoli. Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali, questo si chiamerebbe ereditare un valore inestimabile da tramandare dove l’amore non muore mai.

Grazie a tutto il cast che ha reso possibile la realizzazione del progetto toccando un tema delicato da sensibilizzare, i bimbi hanno avuto un ruolo fondamentale in questo progetto, loro hanno la capacità di giocare con la vita senza distogliere lo sguardo dall’amore, doniamo a loro uno dei tanti insegnamenti da tramandare.

Un grazie speciale a Elisabetta Castellana per la concessione della location la “Robba Ficoamara” di Palma di Montechiaro Casa ottocentesca e tipica abitazione Palmese in gesso dentro la quale sono custoditi manufatti ed attrezzi che raccontano il mondo contadino.

Per info e visite chiamare il numero 3896587276″.