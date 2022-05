Pubblicità

Il 19 Maggio 2022 si è tenuto presso la nostra sede l’incontro con 29 studenti provenienti da Estonia, Turchia, Macedonia del Nord, Portogallo, Guyana Francese nell’ambito del progetto Erasmus ++ WE START UP ! promosso dall’I.I.S. Odierna di Palma di Montechiaro.

Obiettivi del progetto:

consentire ai partecipanti di conoscere nuove culture e sviluppare la loro competenza interculturale;

2. sviluppare la mentalità imprenditoriale degli studenti fornendo loro il contesto per lo sviluppo di idee di joint business, migliorando così la transizione nel mondo degli affari;

3.migliorare le competenze trasversali degli studenti al fine di facilitare il loro sviluppo professionale – il pensiero critico e analitico, la comunicazione, la creatività ecc., migliorando così il loro passaggio al mondo del lavoro;

4. migliorare la fiducia in sé stessi degli studenti in contesti non familiari e le loro abilità linguistiche;

5. migliorare la dimensione europea della scuola attraverso la collaborazione con altre scuole e il trasferimento delle migliori pratiche.

La giornata è iniziata alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti con il saluto del Presidente dell’associazione Make Hub , Angelo Sanfilippo che ha spiegato la mission e obiettivi di Make Hub , ovvero favorire lo sviluppo della cultura digitale, per poi proseguire con la presentazione del progetto I Sapuri Siciliani di Tony Rocchetta, promotore di saperi antichi legati a territorialità, biodiversità, sostenibilità e salute e Caio Costantino Ceo di Votoonline, piattaforma web dedicata alle votazioni online.

In seguito sono state introdotte da Angelo Sanfilippo le modalità dello svolgimento del laboratorio, spiegando come elaborare un Elevator Pitch e i 29 studenti sono stati divisi in 6 team per sviluppare i loro progetti.

Che dire i ragazzi non perdono tempo e iniziano subito le attività di brainstorming per lo sviluppo delle idee. Verso le ore 12:30 pausa pranzo con un menu succulento a cura di Tony Rocchetta che ha deliziato i partecipanti con una vasta scelta di eccellenti prodotti tipici siciliani.

Soddisfazione è stata espressa dai responsabili del progetto, sicuramente un’esperienza da ripetere.