ADV

In occasione degli Erasmus Days, il 15 Ottobre si terrà l’evento dal titolo “Erasmus for Peace”, che coinvolgerà le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi dell’Istituto Fermi-Re Capriata.

Programma della mattinata:

 Ore 9:00 – 11:00

Plesso ITT: l’attività si svolgerà in Aula Magna, con la partecipazione anche degli studenti del plesso IPIA. Condurrà l’incontro la Prof.ssa Callea.

Plesso “Re Capriata”: l’attività si terrà presso l’Auditorium “Re Capriata”. Condurrà l’incontro la Prof.ssa Lucia Amoroso.

Saranno coinvolti gli alunni che stanno partecipando ai progetti Erasmus in corso. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Durante l’incontro verranno presentati i progetti Erasmus attivati dall’Istituto e si condivideranno esperienze di mobilità europea, con riflessioni sul tema della pace e della cooperazione internazionale.