L’Istituto tecnico Filippo Re capriata diretto dalla Preside Cinzia Montana ha voluto ricordare così il professore Gaetano Truisi.

Ricordare il Professore Gaetano Truisi non può che equivalere a sottolinearne le profondi doti soprattutto umane, professionali e culturali e, al contempo, alleviare in noi quel profondo senso di tristezza e sgomento che solo la perdita di una persona cara può provocare.

E persona cara il professore Gaetano Truisi lo era davvero. Come può testimoniare chiunque abbia avuto l’onore di conoscerlo. Dalla scuola alla famiglia, dalla politica all’associazionismo: vi trasfondeva tanta energia con tale straordinaria capacità carismatica da riuscire a coinvolgere e travolgere le persone che nelle sue battaglie si imbattevano.

Non era raro vederlo accompagnato da stuoli di giovani che di lui hanno apprezzato, amato, emulato l’impegno civico, a volte in controtendenza e che oggi lo compiangono

Trovava nella scuola ogni propria ragion d’essere proprio come un cavaliere la trova nel duello: la scuola era la sfida in cui la posta in gioco era il vero cambiamento che porta al rilancio sociale e al benessere di tutti. Alla scuola e alla formazione ha dedicato 35 anni della sua vita. Ha cavalcato le stagioni più impegnate dell’istituto F. Re Capriata nel suo impegno di docente e vicepreside; ne è stato il faro, la guida saggia e paterna nelle scelte coraggiose e ha accompagnato ogni fase di radicale cambiamento orientandolo secondo la prospettiva del bene comune. L’istituto F. Re Capriata, che, per metà della sua storia, s’è pregiato della presenza, dell’impegno e della passione di quest’Uomo, desidera e promette di coglierne l’eredità preziosa e indimenticabile.