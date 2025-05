Pochi giorni dopo la retrocessione in Eccellenza, arrivano i primi commenti in casa Licata calcio.

Il presidente Enrico Massimino ha voluto così commentare affidando le sue parole ad un post pubblicato sulla pagina Facebook del Licata calcio.

“È stata un’annata storta, inutile nasconderlo. Il primo a essere deluso sono io, come lo siamo tutti in società. In questo momento preferiamo riflettere con lucidità piuttosto che lasciarci andare alle parole. Il profilo basso che abbiamo scelto di tenere non deve essere scambiato per assenza.

In merito alle notizie circolate nei giorni scorsi, smentisco categoricamente ogni voce su una possibile cessione della società: al momento non ho ricevuto alcuna proposta formale.

Siamo aperti a valutare soluzioni serie e concrete, sempre e solo nell’interesse del Licata Calcio.

Fermarsi non è un’opzione.”