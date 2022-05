Pubblicità

Emergenza siccità nel comprensorio Licata-Palma, il parlamentare regionale del PD presenta un’interrogazione.

Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente e all’assessore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Premesso che:

durante la stagione invernale 2021-2022, mentre in altre zone della Sicilia la piovosità è stata quasinella media annuale, nella zona costiera che va da GELA-BUTERA-LICATA-PALMA DI

MONTECHIARO le precipitazioni sono state scarsissime e non sono arrivate complessivamente a 60 mm.

Visto che:

le precipitazioni del mese di novembre 2021 sono state abbondanti ed hanno costituito una riserva per le fasi iniziali ed intermedie della coltura del frumento, ma la perdurante siccità che ha colpito la zona in questione a partire dal mese di dicembre fino a tutto maggio ha compromesso la spigatura e la maturazione e sicuramente la raccolta sarà scarsissima con gravi danni per le aziende cerealicole della fascia della Sicilia centro meridionale.

Premesso tutto quanto sopra esposto,

si interrogano la SS.VV se non si ritiene opportuno con immediatezza fare fronte alle esigenze degli agricoltori di questi territori interessati a questi fenomeni di siccità straordinaria disponendo perizie per accertare celermente i danni ed al fine di salvaguardare le aziende predisporre aiuti straordinari in concreto per risarcimenti con contributi in maniera di assicurare la continuità produttiva di questa importante zona della Sicilia che interessa circa 40.000 ettari.