Già nelle prossime ore troverà una soluzione l’emergenza rifiuti di Licata. E’ stata trovata una discarica che accolga i rifiuti indifferenziati in questo momento per strada in città.

A Licata si registra da giorni un’emergenza rifiuti. A causarla è il fatto che le discariche sono sature in tutti i Comuni rivieraschi, dove la popolazione è raddoppiata per la presenza di turisti.

Ora, però, è stata trovata una soluzione. Lo ha annunciato il vice sindaco Antonio Montana, titolare della delega ai Servizi Ambientali.

“Assistiamo da giorni – dice Montana – ad un contingentamento delle discariche, con la conseguenza che i rifiuti indifferenziati sono rimasti per strada. Abbiamo trovato una stazione di conferimento che riceverà il nostro surplus di rifiuti già nelle prossime ore”.

“Intendo ringraziare, a titolo personale – aggiunge Montana – l’onorevole Carmelo Pullara che, sensibile alla problematica, ha contattato l’assessorato regionale competente ed è stata trovata una soluzione. Evidentemente la collaborazione tra deputazione, assessore regionale ed assessore comunale, ha prodotto i frutti sperati. Ci dispiace per i disagi creati ai cittadini, ma si tratta di una problematica comune a tutti i centri rivieraschi”.