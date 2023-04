Pubblicità

Emergenza rifiuti al cimitero dei Cappuccini, intervento di Angelo Vincenti con una richiesta di intervento al Prefetto di Agrigento.

Eccellenza Signor Prefetto mi rivolgo a Lei affinché possa intervenire, sono sconfortato dall’assurdo silenzio e dalla completa apatia che si registra oramai nella mia città da diverso tempo. Licata non merita tutto questo e vederla sommersa da montagne di rifiuti di ogni specie, mi demoralizza e mi mortifica agli occhi di quanti in queste settimane d’inizio stagione, visitano la nostra città. Dovrebbe esserci una reazione forte ma civile da parte di tutta la cittadinanza, eppure a parte qualche sporadico intervento sul social nulla accade, forse perché sopraffatti dalla rassegnazione.

Sta iniziando la bella stagione e già le temperature elevate peggiorano le condizioni già pessime di queste zone adibite a discariche oggi diventate bombe ecologiche a danno dell’ambiente e della salute dei cittadini. Perché è di questo che stiamo parlando, dei rischi alla salute. La foto evidenzia tutto lo schifo presente vicino al cimitero monumentale dei Cappuccini, in tutta l’area la puzza è nauseabonda e per passare a piedi è necessaria la mascherina. Già….. la mascherina che eravamo abituati a portare per evitare i contagi da covid oggi serve a coprirci naso e bocca per evitare i miasmi che provengono da quelle montagne di schifezza.

Eccellenza Signor Prefetto com’è possibile tutto questo, com’è possibile che nessuno risponda di questi reati?? Possibile che non ci siano dei responsabili??? Perché nessuno dichiara l’emergenza sanitaria già dichiarata in altre occasioni per casi meno gravi???

Angelo Vincenti