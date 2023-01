Pubblicità

“L’emergenza rifiuti in cui è permanentemente relegata la città evidenzia il fallimento dell’amministrazione comunale. Le condizioni igienico-sanitarie del nostro territorio sono sconcertanti anche in punti sensibili come spazi esterni alle scuole o in prossimità dell’ospedale. Molti proprietari hanno difficoltà finanche ad accedere ai garage o pertinenze esterne a causa dei rifiuti. Rivolgo un nuovo invito ad intervenire all’Ufficio Igiene, al Prefetto di Agrigento e alla Procura della Repubblica. E’ possibile che nessuno veda nulla e non venga dato seguito agli esposti presentati?”.

Ad esprimersi così, in una nota, è il consigliere comunale di opposizione. Andrea Burgio.

“Gli utenti che praticano la differenziata sono stanchi e stufi di vivere in mezzo ai rifiuti per colpa dei soliti incivili. Sono in corso di notifica le prime bollette contenenti la tassa sui rifiuti e a pagare siamo e saremo sempre gli stessi. E’ evidente come l’amministrazione non ha saputo gestire questa situazione e non ha effettuato i controlli per la ricerca degli evasori, vero tallone d’Achille di tutto questo circolo vizioso. Voglio evidenziare inoltre – continua Andrea Burgio – che la bonifica di queste discariche – stamani quelle di via Palma e dell’ospedale – ha un costo extra gravato sempre su quei pochi contribuenti paganti. Chiedo nuovamente l’intervento del Prefetto di Agrigento per aumentare i controlli e multare gli sporcaccioni, perché nel 2023 tutto ciò non è assolutamente accettabile”.