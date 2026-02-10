ADV

Il presidente della Regione Siciliana e commissario delegato per l’emergenza nazionale Renato Schifani ha nominato il dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico Duilio Alongi responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori e di tutte le strutture, regionali e non, che stanno lavorando per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi.

Tra i compiti che il nuovo coordinatore dovrà svolgere, secondo l’ordinanza firmata da Schifani, ci sono quelli di predisporre entro trenta giorni un Piano degli interventi urgenti, da sottoporre all’approvazione del capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, e un Piano dei lavori di somma urgenza e di acquisizione di forniture e servizi, la cui copertura può essere assicurata con fondi regionali, per eliminare ogni situazione di pericolo attuale o potenziale.

Nel suo lavoro, Alongi potrà avvalersi: di tutti gli uffici, anche dipartimentali della Regione, compresi il dipartimento regionale della Protezione civile, il dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, l’Autorità di bacino, gli uffici del Genio civile e l’ufficio del Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico; oltre che degli uffici delle province, dei comuni e di altri enti strumentali. Collabora con Anas, in qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilità.

Per affrontare la situazione di emergenza di Niscemi, inoltre, definisce le iniziative di volontariato e di primo soccorso, oltre a tutte le altre attività necessarie per fronteggiare l’avanzata della frana e le sue conseguenze.

Il coordinatore trasmetterà al presidente della Regione una relazione trimestrale sulle attività espletate.