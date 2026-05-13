L’Amministrazione comunale ha trasmesso una formale richiesta al Prefetto, ad AICA e ATI per affrontare con urgenza i gravi disagi che stanno colpendo centinaia di famiglie licatesi.

Richiesti più punti di carico per le autobotti, il potenziamento del servizio e il mantenimento delle condizioni precedenti per i prossimi 6 mesi, al fine di garantire continuità nell’approvvigionamento idrico e tutelare cittadini e attività del territorio.

“Serve responsabilità, collaborazione e risposte concrete per garantire un servizio essenziale alla città” si legge in un post social pubblicato dal Sindaco Angelo Balsamo.