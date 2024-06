Pubblicità

Crisi idrica, la Presidente del Consiglio comunale Anna Triglia scrive ai primi cittadini di Agrigento, Palma di Montechiaro, Ravanusa e Campobello di Licata.

La grave crisi idrica che sta vivendo negli ultimi mesi la Sicilia è divenuta ormai di proporzioni drammatiche e non sta risparmiando nemmeno le nostre Città, sembra essere piombati nuovamente negli anni 60 quando si manifestava per avere l’acqua nelle proprie case. Ogni giorno che passa le nostre comunità vivono una situazione atavica che danneggia non solo le singole famiglie, costrette ad acquistare l’acqua dai privati, ma anche la nostra agricoltura e tutte le strutture ricettive che vedono annullate le prenotazione dei tantissimi turisti che sopratutto in estate affollano le nostre Città. La siccità che ha colpito la Sicilia non è l’unica causa che provoca questo disagio, sappiamo anche delle reti idriche fatiscenti, delle dighe che non sono in funzione o lo sono parzialmente, dei dissalatori che non funzionano, ed è per questo che non possiamo assistere inerti a questa situazione. L’acqua è vita, sopravvivenza, lavoro e per tale ragione, in rappresentanza del Consiglio Comunale di Licata, invito le SS.LL. a voler organizzare, unitamente alla scrivente, una manifestazione pacifica per dare voce alle esigenze delle nostre Comunità. Certi della vostra collaborazione si chiede di contattare la scrivente oppure l’Ufficio di Presidenza del Comune di Licata.

Anna Triglia – Presidente Consiglio comunale