Secondo i dati 2022 dell’ISTAT sono 96.197 le persone senza tetto e senza fissa dimora iscritte in anagrafe. La maggioranza è composta da uomini e il 38% è rappresentato da cittadini stranieri, provenienti in oltre la metà dei casi dal continente africano. La proposta di legge approvata recentemente alla Camera è un passo in avanti importante verso il sistema universalistico su cui si fonda il nostro Servizio sanitario nazionale, e ci rende particolarmente orgogliosi perché recepisce la richiesta di garantire l’assistenza sanitaria di base ai più fragili e agli invisibili – svincolandola dalla residenza anagrafica e dalla regolarità di soggiorno – che Cittadinanzattiva aveva avanzato attraverso la Carta civica della salute globale. Ora ci auguriamo una rapida e altrettanto unanime approvazione al Senato.

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata – Maria Grazia Cimino