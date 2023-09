Pubblicità

Emanuela Russo, Mrs Universe Italy 2023, per presenziare al Festival del Cinema di Venezia ha scelto gli abiti dell’atelier [email protected] di Licata, c.so Umberto, 76.



Il negozio, sito nel centro di Licata, vanta noti marchi dell’alta moda, quale “Antonio Notaro cerimonia”, scelto proprio dalla modella per questa speciale occasione. Una bella soddisfazione per l’attività licatese, che ha avuto l’occasione di “essere presente” in una manifestazione nota quale è il Festival del Cinema a Venezia.