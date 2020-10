Apprendo il grande successo ottenuto a livello nazionale, uno nel campo della cultura e l’altro in quello sportivo, il Sindaco Giuseppe Galanti, intervenuto a nome personale e dell’intera amministrazione comunale, ha esternato parole di elogio e soddisfazione a favore di Kris Caroccioli e di Giuseppe Filì.

Il primo, studente di 18 anni, frequentante la quinta classe del liceo “V. Linares”, ieri sera ha ben figurato nella trasmissione “Chi vuole essere milionario”, condotta da Gerry Scotti su Canale 5, mentre il secondo, difensore centrale cresciuto nel vivaio della S. Sofia, è approdato nella squadra del Milan.

“Nel fare gli auguri a questi due nostri giovani modello da imitare per i successi raggiunti – sono le testuali parole del Sindaco Galanti – il cui cammino ha portato in giro il buon nome di Licata, desidero invitare tutti i giovani licatesi a seguire il loro esempio, frutto di impegno quotidiano sia nel mondo della scuola che nello sport. Arrivare a questo punto è il frutto di enormi sacrifici e rinunce, cose non facili per ragazzi di appena 18 anni, spesso attratti solo da divertimenti e impegnandosi soltanto allo scopo di raggiungere quei risultati minimi per poter andare avanti. Auguri a Kris Caraccioli e a Giuseppe Filì, in bocca al lupo per il vostro futuro e nuovamente bravi per quanto sino ad oggi siete riusciti a fare, certo come sono, che la vita vi offrirà ancora tante occasioni di successo per un futuro ricco di soddisfazioni”.