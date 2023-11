Pubblicità

Ieri si è formalizzato il trasferimento per un anno dell’atleta Eliseo Vincenti, il quale dalla Limpiados volley approda al Don Orione di Palermo, squadra blasonata che milita da sempre tra i professionisti. Lo scorso anno nelle fila della squadra licatese il giovane atleta classe 2004 aveva disputato il campionato under 19 piazzandosi con i propri compagni al terzo posto. In questa nuova stagione con il sodalizio palermitano, invece, Vincenti disputerà il campionato di serie D a dimostrazione di una forte crescita avuta negli ultimi due anni alla Limpiados Volley. “Siamo felici di aver dato la possibilità ad un nostro atleta di fare il salto di qualità, queste le parole del Presidente Angelo Cellura, ed aver fatto approdare un nostro ragazzo delle giovanili in una società così importante ci rende non solo orgogliosi ma ancor più consapevoli dell’ottimo lavoro svolto in palestra da Mr.Sorrusca che negli ultimi anni ha saputo valorizzare i nostri giovani conquistando due terzi podi nella maschile (under17 e under19) ed un primo posto con l’under 16 femminile”.