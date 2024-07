Pubblicità

Il gruppo consigliare Restart-5 Stelle è tornato sull’argomento elipista, rispondendo a una nota dei consiglieri Augusto, Russotto e Ripellino. Questo il testo del comunicato.

”Quando in gioco c’è la salvaguardia di vite umane, l’attenzione non è mai troppa”. Come non essere d’accordo con gli amici consiglieri Augusto, Russotto e Ripellino che ci ricordano che è stata finanziata dalla Regione Siciliana la riapertura dell’elipista dell’ospedale di Licata. Ma ci chiediamo: sono gli stessi 100 mila euro impegnati nella legge finanziaria della Regione Siciliana del 2023,

ottenuti grazie ad una nostra richiesta formulata all’On. Cambiano, di cui abbiamo discusso nel consiglio comunale del 15/11/2023; oppure si tratta di un ulteriore finanziamento di altri 100 mila euro?”.