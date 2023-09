Pubblicità

I consiglieri comunali di Restart-Movimento 5 Stelle hanno indirizzato un’interrogazione Al Sindaco e Al Presidente Consiglio Comunale di Licata per quanto concerne l’elipista.

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale – richiesta riapertura dell’elipista sita in Licata in C.da Piano Bugiades

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Fabio Amato, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

premesso che l’elipista rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza per la salute dei cittadini licatesi;

che il trasporto con l’elicottero, che avviene in tempi rapidissimi rispetto al trasporto in ambulanza, ha permesso di salvare numerose vite umane, partendo da Licata verso gli altri ospedali siciliani;

che, adesso più che mai, la gravissima carenza di personale in cui versa l’Ospedale San Giacomo D’Altopasso rende indispensabile riattivare il servizio di elisoccorso;

considerato che la chiusura di tale struttura costituisce un fatto grave ed inaccettabile;

che l’elipista attualmente versa in uno stato di totale degrado ed abbandono;

che ad oggi non si conoscono le ragioni della chiusura dell’elipista né si ha notizia di una prossima riapertura;

ritenuto che è interesse degli interroganti consiglieri comunali consentire ai cittadini licatesi la possibilità di raggiungere, nel più breve tempo possibile, quelle strutture ospedaliere che possano garantire, in caso di gravi emergenze, le cure necessarie;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

chiedono di conoscere quali siano le difficoltà e gli ostacoli che abbiano impedito la riapertura dell’elipista fino ad oggi, ed

invitano il Sindaco e l’Amministrazione Comunale tutta ad intraprendere, urgentemente, ogni iniziativa che si renda utile e necessaria per la riapertura della stessa.

Daniele Cammilleri

Viviana Dainotto

Elisa Cigna

Eusebio Vicari

Fabio Amato