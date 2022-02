Pubblicità

Elipista di contrada Piano Bugiades, gli interventi degli ex assessori Enzo Russotto e Paolo Licata.

“Vedere l’elipista nel più totale abbandono mi fa piangere il cuore. Intervengo sull’argomento, innanzitutto, in qualità di medico e poi, anche, come ex assessore della Giunta Biondi, che tale struttura ha fortemente voluto e realizzato. Da medico, lancio un appello a tutte le istituzioni del territorio, in primis all’amministrazione comunale, nella speranza che, senza indugio, si riapra tale fondamentale infrastruttura di soccorso. È inaudito assistere impassibili allo scempio di ciò che con tanto sacrificio è stato realizzato per salvare vite umane. Da ex assessore alla sanità, che ha avuto l’onore e l’onere di seguire passo per passo tutto il lungo iter per la realizzazione di quell’elipista, voglio ricordare (soprattutto a chi vanta meriti che non ha) che: scelta del sito (previo sopralluogo e parere positivo dell’ENAC), progetto, finanziamento, gara d’appalto e inizio dei lavori dell’opera, sono stati fatti dall’amministrazione Biondi. Ricordo che subito dopo il nostro insediamento fummo investiti del problema dell’irrevocabile chiusura da parte dell’ENAC dell’elipista attigua al nostro ospedale. I corridoi per l’atterraggio degli elicotteri di soccorso non erano idonei agli standard di sicurezza richiesti. Consapevoli che Licata non poteva restare senza una tale importante struttura, ci impegnammo per realizzarne una nuova seguendo tutte le indicazioni all’uopo dettate dell’apposita Autorità di volo. Non si può, ora, lasciarla inutilizzata ed incustodita”.

Dott. Enzo Russotto – Ex assessore del Comune di Licata

Questo l’intervento di Paolo Licata.

L’elipista è stata inaugurata una decina di anni fa, voluta fortemente e realizzata dall’allora amministrazione Graci, c’era il personale comandato, e sicuramente tante vite sono state salvate, oggi purtroppo è chiusa e non si sanno i motivi, si dice che manca il gestore.