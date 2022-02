Pubblicità

Intervenuto nel tg Licata News, il consigliere comunale Andrea Burgio ha evidenziato “la necessità di fare fronte comune tra Licata e Palma di Montechiaro per affrontare una volta per tutte la questione legata al mancato utilizzo dell’elipista di contrada Piano Bugiades. Quel presidio – spiega Burgio – è di fondamentale importanza per i trasferimenti di pazienti in gravi condizioni. Poichè il San Giacomo d’Altopasso abbraccia un bacino d’utenza sia licatese che palmese, chiedo al Sindaco e al Consiglio comunale di Palma di Montechiaro di sostenere questa nostra richiesta di riapertura”.