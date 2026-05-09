Si è svolto ieri, nel quartiere Fontanelle, un partecipato incontro pubblico tra cittadini e candidati sindaco, promosso dal comitato di quartiere con l’obiettivo di creare un momento di confronto diretto sui temi che riguardano la vita quotidiana dei territori.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di ascolto e partecipazione, permettendo ai cittadini di conoscere più da vicino i candidati non soltanto attraverso programmi e slogan, ma attraverso il confronto sui bisogni reali dei quartieri e delle comunità che li vivono ogni giorno.

Le domande rivolte ai candidati sono nate da un percorso condiviso di ascolto e confronto con gli abitanti del territorio. Un lavoro collettivo che ha portato al centro del dibattito temi concreti quali cittadinanza attiva, decoro urbano, servizi, partecipazione e sviluppo dei quartieri.

Grazie alla moderazione del giornalista Gioacchino Schicchi, il confronto si è sviluppato in un clima di dialogo autentico e costruttivo, facendo emergere visioni, proposte e impegni concreti che sono stati consegnati ai candidati sindaco attraverso una carta d’impegni elaborata dal territorio.

“Riteniamo fondamentale riportare i quartieri al centro del dibattito pubblico dichiarano gli organizzatori perché non sono semplici periferie, ma luoghi di identità, relazioni e appartenenza. Quartieri che convivono con problematiche reali, ma che esprimono anche enormi potenzialità, energie civiche e competenze che meritano attenzione e valorizzazione”.

Serate come questa dimostrano quanto la partecipazione sia fondamentale, perché il futuro della città passa anche, e soprattutto, dalla capacità di ascoltare e coinvolgere i territori.

Gli organizzatori ringraziano tutti i cittadini intervenuti e i candidati che hanno partecipato al confronto.