Condizioni fatiscenti di alcuni servizi igienici sono state documentate (e lamentate) in diversi plessi scolastici che ospitano i seggi elettorali in cui si sta votando per le amministrative. Segnalazioni sono arrivate alla nostra redazione da diverse scuole in cui soprattutto presidenti di seggio e scrutatori hanno evidenziato la condizione precaria dei bagni dei plessi.