Giuseppe Federico, consigliere comunale della Lega Salvini Premier, torna a porre l’accento sugli esigui compensi per scrutatori e presidenti.

“Ciò che temevamo si è verificato. Da Licata a Palermo passando per tanti altri Comuni siciliani, ci sono state difficoltà per comporre i seggi elettorali per permettere alla gente di votare regolarmente. Lo avevamo anticipato nelle scorse settimane che le cifre proposte a compenso di tante ore di lavoro sono troppo basse. Va cambiato il sistema perché così facendo si rischia davvero di non avere più presidenti di seggio nelle sezioni elettorali.

Abbiamo registrato decine di rinunce in ogni parte dell’Isola anche tra gli scrutatori sorteggiati. Le stesse liste dei sostituti sono state esaurite in poche ore, segno che va cambiata soprattutto la copertura finanziaria prevista per questo fondamentale servizio. Per le

Prossime consultazioni si farà fatica a trovare pure i presidenti di sezioni mettendo a serio rischio il regolare svolgimento delle elezioni”.