Grande successo dello SNALS-CONFSAL guidato dal docente palmese Angelo Amato, nelle elezioni RSU, che si sono svolte in provincia di Agrigento nei giorni 5,6 e 7 aprile.

Con 1534 voti ottenuti, e quindi ben 586 voti in più, rispetto alle elezioni del 2018, 46 seggi conquistati (raddoppiando i 23 della precedente tornata) e una rappresentatività raggiunta del 17,51%, che fa registrare un aumento del 6,14%, lo SNALS è senza dubbio il vero vincitore della recente tornata elettorale.

Sono stati ottenuti 265 voti nel Comune di Agrigento (con 10 seggi), 212 voti a Licata (con 6 seggi), 167 voti a Canicattì (con 4 seggi), 144 voti a Favara (con 4 seggi), solo per citare i comuni dove lo SNALS è più radicato. Sono stati conquistati seggi ad Aragona (in entrambe le scuole), Raffadali, Grotte, Ravanusa, Porto Empedocle, Realmonte (2 seggi), Cammarata, San Giovanni Gemini, Ribera, Sciacca (3 seggi) e Lampedusa (dove lo SNALS si conferma, ancora una volta, il primo sindacato).

Ma il risultato più eclatante, non a caso, è stato ottenuto a Palma di Montechiaro, paese d’origine del Segretario Provinciale Angelo Amato, dove lo SNALS si conferma come primo Sindacato della scuola con 225 voti (47% dei 474 voti validi) e 6 seggi (su 12).

Il risultato elettorale conferma la crescita dello SNALS che si conferma sindacato in ascesa grazie al lavoro del Segretario Provinciale e di tutti i collaboratori che lo affiancano e, soprattutto, dei propri iscritti, che crescono continuamente di numero e proprio in prossimità delle elezioni appena concluse hanno superato il numero di mille.