LA CNA DI LICATA CHIEDE AI CANDIDATI ALLE REGIONALI UN INCONTRO PUBBLICO, AFFINCHÉ SIA POSSIBILE FARSI UN’IDEA PER POTER SCEGLIERE LIBERAMENTE DA CHI FARSI RAPPRESENTARE ALL’ARS.

CONSIDERATO CHE A DISTANZA DI 7 GIORNI DALLE ELEZIONI NON ABBIAMO ANCORA SENTITO PUBBLICAMENTE QUALI SONO I PROGRAMMI DI CIASCUN CANDIDATO E SOPRATTUTTO LE MODALITÀ CHE CIASCUNO INTENDE ADOTTATE PER AFFRONTARE LE DIFFICOLTA’ CHE STIAMO VIVENDO, CONFIDIAMO CHE I CANDIDATI ACCETTINO DI FARE TALE CONFRONTO, LIBERANDOSI DA QUALUNQUE IMPEGNO, PER DEDICARLO A TUTTI I LORO CONCITTADINI, CHE DESIDERANO CONOSCERE LE INIZIATIVE CHE VORRANNO INTRAPRENDERE QUALORA VENISSERO ELETTI.

SOLO COSÌ SAREMO A CONOSCENZA DEL MODO IN CUI, LA RAPPRESENTANZA AVUTA, SI TRASFORMERÀ IN AZIONI CONCRETE DI AIUTO ALLE ATTIVITA’ PRODITTIVE DEL TERRITORIO DI LICATA.