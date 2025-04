Elezioni provinciali, iniziate le operazioni di voto. Alle urne 5.284 sindaci e consiglieri di 370 comuni in tre Città metropolitane e nei Liberi consorzi. In palio sei presidenze e 118 seggi.

Si vota oggi – domenica 27 Aprile – dalle ore 8 alle ore 22 nelle sedi delle Ex Province per eleggere 6 Presidenti di Liberi Consorzi (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani) e i rispettivi consiglieri provinciali e per eleggere i consiglieri delle Assemblee metropolitane di Catania, Palermo e Messina. Ad esprimere le preferenze sono i Sindaci e i consiglieri comunali.

Lo spoglio comincerà domani, lunedì 28 Aprile, a partire dalle ore 8.