Le parole del Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, nell’annunciare la propria candidatura a presidente della Provincia di Agrigento.

Con grande senso di responsabilità e profondo amore per la nostra terra, annuncio ufficialmente la mia candidatura a Presidente della Provincia di Agrigento.

Ieri, con la presentazione delle liste, ha preso il via un percorso che affronto con serietà, impegno e spirito di servizio, nel solco dell’esperienza maturata come Sindaco di Palma di Montechiaro.

Il processo di “rinascimento” che ha investito la Città di Palma di Montechiaro verrà esteso a tutta la Nostra Provincia: viabilità, servizi sociali, scuole, università, grandi infrastrutture…

Saremo inoltre l’Ente che raccorda tutti i Comuni con il Governo Nazionale e Regionale.

Ringrazio sentitamente l’intera coalizione di centrodestra che ha scelto di sostenere la mia candidatura:

Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Lega, Noi Moderati e UDC.

Un’alleanza ampia, coesa e fortemente radicata nel territorio, che condivide l’obiettivo di costruire una Provincia più efficiente, più vicina ai cittadini e più capace di valorizzare le proprie eccellenze.

Ai moltissimi cittadini che mi hanno chiamato e scritto per sostenermi, il mio enorme grazie, ed una spiegazione: questa legge assurda non permette il voto del Popolo, voteranno soltanto Sindaci e Consiglieri, quindi vi invito a contattare tutti gli Amministratori della nostra Provincia, a voi vicini, per difendere e sostenere il merito ed il buon governo.

Ai tantissimi amministratori che mi hanno contatto: grazie di cuore per il vostro sostegno.

A tutti i Sindaci, a tutti i Consiglieri Comunali, agli amministratori e a tutti coloro che amano questa terra, con i quali abbiamo collaborato da anni, a prescindere dalle appartenenze politiche: lavoriamo insieme per scrivere una nuova pagina di Storia per la Provincia di Agrigento con determinazione, passione e visione a servizio della nostra Terra. Stefano Castellino