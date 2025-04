Elezioni al Libero Consorzio comunale di Agrigento. Giuseppe Pendolino diventa Presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento.

Giuseppe Pendolino vince la corsa per la presidenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

44512 dei consensi contro 50699 di Pendolino che porta il Sindaco di Aragona al governo della ex Provincia Regionale di Agrigento.

L’elezione del nuovo Presidente del Libero Consorzio comunale, dopo 11 anni di commissariamento, e’ una elezione che ha un profondo significato politico dopo l’istituzione dei liberi consorzi comunali con una elezione di secondo livello a suffragio ristretto.

Si passa adesso allo spoglio per l’elezione del Consiglio del Libero Consorzio comunale compsto da 12 membri.

Risultato Definitivo:

Azzurra (Quinta): 63-73 Pendolino

Arancione (Quarta): 41-31 Pendolino

Grigia (Terza): 63-60 Pendolino

Rossa (Seconda): 55-45 Pendolino

Verde (Prima): 63-57 Pendolino

Castellino: 44,512

Pendolino: 50,699