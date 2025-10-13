Tutti gli elettori ed elettrici del Comune di Licata che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio elettorale, istituito presso la cancelleria della corte di appello di Palermo, dovranno presentare domanda al Sindaco entro il giorno 31 ottobre corrente anno.

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge istitutiva dell’albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:

coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età; i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale dell’Ufficio Elettorale Comunale durante il normale orario di lavoro