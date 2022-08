Pubblicità

L’europarlamentare licatese Annalisa Tardino sarà capolista alle elezioni politiche del 25 settembre nel collegio che comprende le province di Agrigento, Trapani e Caltanissetta. Ufficialità arrivata poco fa. Ecco il post di Annalisa Tardino.

Felice e orgogliosa di annunciare che correrò come capolista per la Lega – Salvini Premier alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, nel collegio che comprende le province di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, nonché presente in posizione utile in altri collegi siciliani.

È un onore ed una grande responsabilità che Matteo Salvini, ancora una volta, mi ha voluto affidare e che porterò avanti con la voglia di voler rappresentare la buona politica in cui, come me, credono tanti giovani siciliani. L’impegno con il quale porto avanti il mio incarico istituzionale di europarlamentare mi rende ancor più responsabile nell’affrontare quella che non è solo una competizione, ma un’ulteriore promessa ai miei elettori.

#credo che ci siano le condizioni per fare sempre di più e sempre meglio.

Io ci sono, la #Lega c’è.

Grazie a Matteo #Salvini, leader instancabile, per questa nuova opportunità.

Avanti tutta, insieme !!