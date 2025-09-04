I compensi spettanti ai componenti di seggio per le operazioni elettorali tenutesi l’8 e 9 giugno 2025 possono essere riscossi in contanti, presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, Banca San Francesco Credito Cooperativo, Via Nazario Sauro, a partire dal 5 settembre. E’ necessario recarsi allo sportello muniti di documento d’identità in corso di validità. A comunicarlo è il delegato del funzionai dirigenziali dell’Ufficio Elettorale, dottor Giuseppe Cottitto.
Da domani in pagamento i fondi dei componenti seggio alle ultime elezioni