L’Ufficio Elettorale del Comune è a lavoro per garantire la massima regolarità in vista del voto di domani e lunedì. In particolare, si stanno sostituendo diversi presidenti di seggio a seguito di altrettante rinunce da parte di chi era titolare del posto fino alle ultime consultazioni regionali dello scorso 25 Settembre. Mai come quest’anno, il numero delle rinunce è stato tanto elevato. L’insediamento dei seggi elettorali avverrà questo pomeriggio ed è in corso una corsa contro il tempo per garantire ovunque la presenza di presidenti, segretari e scrutinatori.