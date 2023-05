Pubblicità

Licata 4you web Channel sarà in diretta per le elezioni amministrative. Diversi i momenti in cui ci sarà lo streaming all’interno di una rubrica che prende come nome “Il Sindaco che verrà”. In primis nella giornata di domenica quando verranno forniti i dati relativi all’affluenza alle urne rilevati dal Comune nelle tre fasce delle 12, 19 e 23. La troupe e il coordinamento giornalistico saranno all’esterno delle scuole.

Lunedì il momento clou che coinciderà con lo sfoglio subito dopo le ore 15. Il nostro canale seguirà alcune fasi dello scrutinio all’interno di diverse sezioni con collegamenti esterni dell’inviato Domenico Cannizzaro e contemporaneamente ci sarà la presenza di uno studio ad hoc che commenterà fino all’avvenuta elezione del nuovo Sindaco. Poi si tornerà in diretta la sera per i primi riflessi sul Consiglio comunale. Sarà uno streaming molto elastico con diversi e pertanto invitiamo i nostri spettatori a rimanere connessi sia sui nostri canali Facebook e Youtube Licata 4you web Channel e che sul nostro portale Licatanet.it per avere in tempo reale le indicazioni necessarie sulle dirette streaming.