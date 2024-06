Pubblicità

Con una nota ufficiale, il deputato all’ARS Angelo Cambiano ha voluto dire la sua sulle Elezioni Europee che hanno ovviamente coinvolto anche la città di Licata. Questo il testo della nota ufficiale: “Al termine di questa tornata elettorale per le Europee, voglio esprimere grande soddisfazione per l’eccellente risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle a Licata. Con quasi il 23% delle preferenze, il partito si conferma una forza politica significativa e apprezzata nel territorio.

Sono orgoglioso del lavoro svolto e dei risultati raggiunti dal nostro gruppo locale. Questo successo è il frutto dell’impegno costante e della dedizione di tutta la squadra. Voglio ringraziare di cuore tutti i cittadini di Licata che hanno riposto la loro fiducia in noi e nel nostro capolista Giuseppe Antoci, che con oltre 60.000 preferenze nella circoscrizione insulare è stato eletto al parlamento Europeo. Un risultato importante, che premia lo sforzo fatto in queste settimane e che certifica un bel riconoscimento nei nostri confronti. Adesso vogliamo continuare a lavorare per il bene di Licata, affrontando le sfide con determinazione e trasparenza. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per Licata e per tutti i suoi cittadini”.