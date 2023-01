Pubblicità

Elezioni amministrative, ecco le proposte di Licata Bene Comune in una nota a firma del portavoce Gianluca Mantia.

La condizione in cui la nostra città si accinge ad affrontare le prossime elezioni è sotto gli occhi di tutti.

Gli atavici problemi di acqua e rifiuti si sono acutizzati con una spesa maggiore ed un servizio peggiore, il bilancio comunale è ridotto ad un arteficio burocratico mentre la forza lavoro dell’ente comunale è ridotta peggio che ai minimi termini.

Quindi che fare? Arrendersi?

Giammai oseremmo dire, ma bisogna far prevalere l’impegno , le proposte ed il coraggio sull’ inettezza che sembra aver ricoperto la nostra città.

Licata un Bene Comune rilancia le sue ormai note proposte per la città, con pieno spirito di condivisione verso coloro che volessero prendere spunto dalle nostre idee:

– CONVENZIONE CON STATO E REGIONE, è noto a tutti che il nodo centrale, chiunque amministrera’ la città, sia il reperimento di fondi da investire per lo sviluppo della nostra comunità.

Visto ormai le residue rimesse inviateci da stato e regione e l’esiguo gettito fiscale locale, l’ unica fonte in cui sperare è l’Europa con i suoi finanziamenti i quali, come noto, sono vincolati alla PROGETTUALITA’, condizione NON realizzabile allo stato attuale del nostro Ente; sia dal punto di vista della forza lavoro sia dal punto di vista economico, vorrei ricordare che assieme al progetto serve una fidelussione del 10% sulla cifra del finanziamento richiesto tramite i progetti europei.

Una convenzione con i due Enti superiori potrebbe ovviare alle difficoltà del nostro comune e non solo, attingendo cosi finalmente alle grandi possibilità offerte dall’ Europa, il tutto a costo zero per Licata.

Questa proposta permetterebbe di innestare una programmazione ecologica di valorizzazione del nostro territorio, unica via prospettabile per il rilancio a medio/lungo termine.

Quindi: BILANCIO PARTECIPATO, GESTIONE PUBBLICA DI ACQUA/RIFIUTI (acqua a cittadini e produttori agricoli), RISANAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA ( vedi questione quartiere playa), SPAZI PUBBLICI ( riapertura del palazzetto dello sport e rivitalizzazione di spazi e verde pubblico), sono alcune delle proposte che ‘ Licata un Bene Comune ” mette a disposizione della città.

Nell’assicurare il nostro impegno per lo sviluppo di proposte atte al miglioramento delle condizioni dell’intera collettività ci auguriamo un momento elettorale libero da qualsivoglia pressione e pienamente partecipato da parte della cittadinanza.

IL PORTAVOCE – Gianluca Mantia