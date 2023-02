Pubblicità

L’avvocato Angelo Balsamo ha svelato i nomi delle tre liste che ne sosterranno la candidatura a Sindaco in vista delle elezioni amministrative in programma il 28 e 29 maggio prossimi. I tre simboli sono: Forza Licata, Noi e Insieme per Licata. Resta da capire se nelle prossime settimane si aggiungerà qualche altra lista o se saranno definitivamente tre i simboli a sostegno della candidatura.