Pubblicità

Dal circolo cittadino di Fratelli D’Italia arriva un invito al dialogo alle categorie produttive del territorio in vista delle elezioni amministrative di Giugno 2023.

“Si riparte con il 2023! Un anno importante, un anno in cui saremo chiamati a fare una scelta che merita impegno e dedizione per la nostra amata città – si legge in un documento – La scelta di chi deve amministrare al meglio, senza se e senza ma, un Comune che è arrivato al tracollo. Se vuoi vivere un sogno devi crederci! E noi ancora crediamo che Licata possa ritornare ad essere vivibile. Il presidente del circolo Salvo Graci e la portavoce Stefania Xerra invitano tutti (associazioni, giovani imprenditori professionisti, artigiani) ad un dialogo sano, ma soprattutto ad ascoltare ciò che serve per ogni comparto per assemblare un programma utile a tutta la cittadinanza.

Partecipa anche tu all’attività amministrativa dando il tuo contributo e dunque contattaci ai numeri 333 3043823/ 3283297784”.