Fabio Amato ufficializza la propria candidatura a Sindaco in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 Maggio.

Questa la nota con l’annuncio ufficiale.

“Già da qualche giorno tra amici e conoscenti si vociferava di una mia possibile candidatura a sindaco. Oggi è arrivato il momento di rompere gli indugi e ufficializzare la mia discesa in campo, convinto che con l’ascolto, la condivisione e la concretezza nei confronti dei cittadini riusciremo a far tornare di moda la normalità che Licata desidera, affrontando in modo serio e responsabile le emergenze che la città ormai da troppo tempo vive. Licata merita di rinascere ed io vorrei farlo insieme ai licatesi”.